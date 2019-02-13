Райкконен: не чувствую себя старым

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также отметил, что не чувствует лишнего давления из-за возраста. В октябре 2019 года финну исполнится 40 лет.

«Для прогресса предстоит сделать ещё много, но мы надеемся на удачный старт сезона. Что касается целей, пока это бесполезный разговор. Необходимо дождаться тестов, и после нескольких кругов поймём наше положение. Важно выложиться по максимуму и показать лучшие качества.

В этом году нас ждут изменения в регламенте, так что будет интересно, как все с этим справятся. Но нет сомнений, что нам удастся это сделать хорошо. Что касается возраста, в психологическом плане не чувствую себя старым. Не чувствую возраста. Я в порядке и, кажется, моложе, чем раньше", — приводит слова Райкконена GPblog.