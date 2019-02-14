«Рейсинг Пойнт» может пропустить старт тестов в Барселоне

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» рискует не успеть подготовить новый автомобиль RP19 к первому дню зимних тестов Ф-1 в Барселоне. Испытания на автодроме «Каталунья» стартуют 18 февраля, однако технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин признался, что готовность его команды находится под вопросом.



«Мы будем там. Но мы не гарантируем, что окажемся на трассе в понедельник. Наша подготовка далека от завершения», — приводит слова Грина Sports Mole.



Ранее стало известно, что проблемы с подготовкой новых автомобилей имеются у «Уильямса» и «Рено». «Уильямс» уже был вынужден отменить субботний шейкдаун нового болида FW42, а в «Рено» также не гарантировали, что их R.S.19 будет готов к началу тестов.

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