Перес: почему бы нам с «Рейсинг Пойнт» не добиться вместе первой победы?

Мексиканский гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что ставит перед собой и своей «конюшней» высокие цели на сезон-2019 Формулы-1. Ранее при Пересе «Рейсинг Пойнт», ещё называвшаяся «Форс Индия», заняла четвёртое место в сезоне-2017, а сам мексиканец завоевал несколько подиумов.



«Думаю, что буду доволен, если мы закончим год как минимум четвёртыми в Кубке конструкторов. Это минимальная задача, которая при этом действительно высокая, если учитывать серьёзность конкуренции. Легко не будет, но наша команда уже добивалась такого прежде. Я буду очень доволен, если мы сможем при этом завоевать пару подиумов, провести отличный сезон. Ну и почему бы нам не добиться вместе первой победы вместе?» — приводит слова Переса портал Crash.

При создании RP19 «Рейсинг Пойнт» использовал прошлогоднее шасси