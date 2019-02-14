Алонсо не примет участие в зимних тестах за «Макларен»

Пилот автогоночной программы «Макларена» Фернандо Алонсо не будет тестировать болид британский команды сезона 2019 года на предстоящих зимних тестах.

После минувшего чемпионата 37-летний испанский гонщик завершил карьеру в Формуле-1, однако глава «Макларена» Зак Браун заявлял, что есть вероятность того, что двукратный чемпион «Королевских гонок» опробует новый болид команды.



«Мы непредвзяты и хотели бы, чтобы Фернандо сел в новый болид и дал нам свой отзыв», — сказал Браун.



Однако испанская газета AS сообщает, что, хотя Алонсо и будет в Барселоне на второй неделе тестов, он не наденет униформу «Макларена».



Фернандо будет в Барселоне на мероприятии Mobile World Congress, которое пройдёт с 25 по 28 февраля. Первые тесты пройдут в Барселоне с 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта.