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Хюлькенберг: моё будущее в Формуле-1 зависит от исхода дуэли с Риккардо

Хюлькенберг: моё будущее в Формуле-1 зависит от исхода дуэли с Риккардо
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что он не боится своего нового напарника по команде Даниэля Риккардо. По словам немецкого гонщика, у которого истекает контракт с французской «конюшней» после следующего сезона, его будущее зависит от очного противостояния с австралийцем.

«Одно я знаю точно: с Даниэлем не будет скучно. Конечно, это хороший вызов — побороться с победителем Гран-при. Мне любопытно, что из этого получится. Моё будущее в спорте зависит от исхода дуэли, поэтому, конечно, Даниэль — моё первое мерило. Но я расслаблен. Я знаю, что могу сделать, и знаю, что сделаю всё для этого возможное.

Я понимаю, что с Риккардо будет нелегко. Он быстр, умён, опытен. У него есть всё, что нужно выдающемуся гонщику. Мне придётся выбросить из головы всё, чтобы победить его, но я не думаю, что мне нужно бояться», — сказал Хюлькенберг Speedweek

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