В «Рено» отличные пилоты. Но им придётся уничтожить карьеры друг друга

В сезоне-2019 только две команды полностью сохранили состав — «Мерседес» и «Хаас», а потому интриг во внутрикомандном соперничестве хоть отбавляй: поборется ли Леклер с Феттелем, уживутся ли вместе Ферстаппен и Гасли, как Норрис будет смотреться на фоне Сайнса, удержится ли Боттас в «Серебряных стрелах»… Однако самый интересный состав в этом году будет у «Рено» — в пару к Нико Хюлькенбергу приходит Даниэль Риккардо, и для обоих предстоящий сезон почти наверняка станет судьбоносным.

«30 млн в год? Галиматья!»У каких пилотов Формулы-1 были самые высокие зарплаты Думаете, Шумахер получал больше всех в истории Формулы-1? Как бы не так.

Двое из «Рено»

В Формулу-1 Хюлькенберг и Риккардо пришли почти одновременно — Нико дебютировал за «Уильямс» в 2010-м, а Дэн провёл свой первый Гран-при в середине следующего сезона, заменив Нараина Картикеяна в «ХРТ». Но затем карьеры пилотов развивались совершенно разными путями. Хюлькенберг потерял место в «Уильямсе» и после года в качестве резервиста начал выступать за «Форс Индия». Затем немец на год ушёл в «Заубер», вернулся в «Форс Индия», а в 2017-м присоединился к заводской команде «Рено». За всё это время Хюлькенберг зарекомендовал себя как быстрый и талантливый гонщик. Это было видно ещё в молодёжных сериях, однако немец так ни разу и не побывал на подиуме.

В то же время Риккардо за прошедшие годы стал одним из топ-пилотов чемпионата. После «ХРТ» Дэн перешёл в «Торо Россо», а когда Формулу-1 покинул Марк Уэббер, австралиец занял освободившееся место в «Ред Булл» — и с этого момента начался стремительный взлёт австралийца. Уже в 2014 году, когда австрийцам впервые за несколько лет не удалось построить чемпионскую машину, Риккардо смог лучше подстроиться под особенности шасси и с первой же попытки переиграл Себастьяна Феттеля, после чего тот ушёл в «Феррари».

Гран-при Канады-2014 — первая победа Риккардо в Формуле-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

В цветах «Ред Булл» Риккардо 29 раз поднимался на подиум, одержал семь побед, трижды стартовал с поула и дважды стал бронзовым призёром по итогам сезона. Вместе с яркими и красивыми обгонами — каждый раз предельно корректными и выверенными — и самой широкой улыбкой паддока Риккардо стал одной из главных звёзд чемпионата. Но история Риккардо и «Ред Булл» завершилась разрывом — Дэн не был уверен в моторах «Хонда», на которые в этом году переходят австрийцы, и решил сменить Милтон-Кейнс на Энстоун, чтобы присоединиться к «Рено».



«У меня нет никаких сожалений по поводу времени в „Ред Булл“ — вообще никаких, — сказал недавно в одном из интервью Риккардо. — Да, прошлый год и сезон-2015 получились непростыми, но я доволен тем, как справился с этим».

#10yearchallenge: как изменилась Формула-1 за десять лет Тот случай, когда гонщик внешне поменялся сильнее, чем машина. Ностальгии пост, как он есть!

Поворотный момент для Халка

«Когда я узнал о его переходе, я был опустошён. Лёг на пол и рыдал. Огромный удар, — пошутил Хюлькенберг. — Если серьёзно, то всё в порядке, приход Риккардо — хорошая новость».

Для Нико Риккардо станет самым сильным напарником за последние годы. После перехода в «Рено» Хюлькенберг выступал сначала с Джолионом Палмером — и вчистую переиграл британца, а в прошлом году его партнёром по команде стал Карлос Сайнс — и на фоне испанца немец тоже смотрелся сильнее как в общем зачёте, так и во внутрикомандном сражении. Но у Сайнса меньше опыта, чем у Риккардо, да и среди лидеров в Формуле-1 Карлос никогда не сражался.



Сейчас репутация Хюлькенберга строится в первую очередь за счёт побед над напарниками. Правда, далеко не всегда вместе с немцем выступали сильные пилоты, а перед приходом Сайнса многие переживали, не расслабился ли Нико, раз за разом опережая Палмера. Сезон-2018 показал, что не расслабился, но для Сайнса это был первый сезон в команде, и не факт, что испанцу сразу удалось раскрыться. Тем не менее счёт в квалификациях в этой паре был 13:8, а в общем зачёте — 69:53. Довольно солидная победа немца.

Хюлькенберг и Сайнс Фото: Coates/Getty Images

Но что будет, если Риккардо с первых же гонок начнёт опережать Хюлькенберга и станет лидером команды? В конце концов, напарника такого калибра у немца ещё не было. Нико уже 31 год — он на два года старше Риккардо и входит в шестёрку самых возрастных пилотов на стартовой решётке. И если на девятый сезон Хюлькенберг проиграет Риккардо, то по его репутации будет нанесён удар — зачем грандам уже не самый молодой гонщик, да ещё и не сумевший проявить себя в борьбе с напарником? И без подиумов, не то что побед.



Впрочем, справедливо и обратное. Если Халк уверенно одолеет Риккардо, в таланте которого не сомневается никто, то моментально докажет, что сам является одним из лучших пилотов на стартовой решётке и на достойной технике способен бороться за победы и титулы. А там, глядишь, Боттаса попросят из «Мерседеса» — возможно, блеснувший немец покажется Тото Вольфу более интересным вариантом, чем сидящий на скамейке Окон… Если же нет, то Нико по крайней мере подтвердит собственные позиции внутри прогрессирующего «Рено» — а то нынешний контракт истекает в конце 2019-го.

Куда поедет цирк? Когда и какие новые гонки появятся в Формуле-1 Мы давно слышим о новых Гран-при Формулы-1, но пока дождались только Вьетнама. А что происходит с остальными кандидатами?

Риккардо рискует меньше

А что будет с Риккардо, если он проиграет Хюлькенбергу? Дэн, скажем честно, рискует куда меньше — он уже выигрывал гонки, он уже находится в статусе топ-пилота. Считается, что если бы не проблемы с турбогибридными моторами «Рено», Риккардо уже имел бы опыт борьбы за титул. Его регулярно сватали в «Мерседес» и «Феррари», хотя мест в этих командах нет.



Но всё же поражение от Хюлькенберга станет серьёзным ударом и для Риккардо. Так, Хельмут Марко недавно заявил, что Ферстаппен уже превзошёл Риккардо, намекая, что австралиец ушёл, не выдержав конкуренции с молодым голландцем. С этим трудно согласиться, учитывая количество технических проблем на машине Риккардо, однако факт остаётся фактом: в 2018-м Дэн набрал в полтора раз меньше очков, чем Макс, и был разгромлен в квалификациях — 4-15. Второе поражение подряд поставит ряд вопросов. Кстати, забавно: в своё время и Хюлькенберг отправился в «Рено» после двух поражений от Переса по итогам 2015-2016 годов.

Почти всю карьеру Риккардо поддерживал «Ред Булл», всеми своими успехами австралиец обязан программе Хельмута Марко, и сезон-2019 станет первым для Дэна в свободном плавании. Ему предстоит влиться в новый коллектив с иной корпоративной культурой и иными целями. При этом если в «Ред Булл» практически в каждой гонке у Риккардо был хотя бы призрачный шанс на подиум, то в «Рено» таких шансов пока не предвидится.



Как справится Риккардо? Сможет ли стать командным игроком? А что покажет Халк? В конце концов, кто из этой пары быстрее? Вопросов много, и пока известно лишь то, что «Рено» станет одной из самых интересных команд чемпионата.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по этой ссылке.