Норрис: MCL34 выглядит здорово, хочу начать им управлять

Британский новичок «Макларена» Ландо Норрис поделился своими эмоциями от презентации нового болида команды MCL34 и предстоящей работы на зимних тестах и во время гоночных уик-эндов.



«Следующая остановка — Барселона! Серьёзно, я не могу дождаться, когда окажусь за рулём машины на тестах. Я очень упорно работал зимой, готовясь к переходу в Формулу-1. Я провёл много времени и с командой на базе, учась всему по максимуму, чтобы я был готов к сезону-2019. Я с детства мечтал попасть в Формулу-1. Я получил ценный опыт во время свободных практик в 2018 году и теперь с нетерпением жду моего дебюта за „Макларен“ в гонках. MCL34 выглядит здорово, и я просто хочу начать им управлять», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Расплескалась синева. «Макларен» презентовал новый болид и новых гонщиков «Макларен» показал свой новый автомобиль Формулы-1 — на нём поедут Карлос Сайнс и Ландо Норрис, самый молодой британец в истории команды.