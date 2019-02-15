«Феррари» и «Макларен» показали свои новые машины. Лучшие фото

Сегодня, 15 февраля, итальянская команда «Феррари» официально представила свой новый болид, который будет использовать в сезоне-2019 чемпионата мира. Новинка получила индекс SF90 в честь 90-летия со дня основания «Феррари».

Первые боевые испытания нового болида пройдут на зимних тестах Формулы-1 в Барселоне, стартующих 18 февраля. Гонщиками «Феррари» в сезоне-2019 станут немец Себастьян Феттель и его новый напарник монегаск Шарль Леклер, сменивший финна Кими Райкконена.

«Макларен» также провёл презентацию своего авто на сезон-2019. Модель получила название MCL34.

Главные кадры с презентации «Феррари» и «Макларена» — в фотогалерее «Чемпионата».