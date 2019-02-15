«Хаас» опробовал на трассе свой автомобиль 2019 года

Американская команда Формулы-1 «Хаас» сегодня, 15 февраля, в соответствии с планами проводит шейкдаун своего нового автомобиля в Барселоне на автодроме «Каталунья». Пресс-служба «Хааса» опубликовала два видеролика, на которых новая машина команды VF-19 сначала выезжает из боксов, а затем проезжает по стартовой прямой «Каталуньи». Таким образом, болид преодолел свои первые боевые круги.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хааса».

Презентация «Хааса» перед сезоном-2019 Формулы-1 состоялась 7 февраля, тогда же была представлена новая ливрея машины и опубликованы компьютерные рендеры VF-19.