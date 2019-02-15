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«Хаас» опробовал на трассе свой автомобиль 2019 года

«Хаас» опробовал на трассе свой автомобиль 2019 года
Авто / Формула-1

Американская команда Формулы-1 «Хаас» сегодня, 15 февраля, в соответствии с планами проводит шейкдаун своего нового автомобиля в Барселоне на автодроме «Каталунья». Пресс-служба «Хааса» опубликовала два видеролика, на которых новая машина команды VF-19 сначала выезжает из боксов, а затем проезжает по стартовой прямой «Каталуньи». Таким образом, болид преодолел свои первые боевые круги.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хааса».

Презентация «Хааса» перед сезоном-2019 Формулы-1 состоялась 7 февраля, тогда же была представлена новая ливрея машины и опубликованы компьютерные рендеры VF-19.

В Формуле-1 показали первую машину, построенную по новым правилам
Сезон презентаций в Формуле-1 стартовал. «Хаас» показал не только новую ливрею, но и сам болид-2019.
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