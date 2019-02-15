На Ралли Швеции WRC завершился второй день этапа. После восьмого спецучастка лидирует финский гонщик Теэму Сунинен, на втором месте — эстонец Отт Тянак, замыкает тройку датчанин Андреас Миккельсен.
Отметим, что с дистанции сошли Себастьен Ожье и Яри-Матти Латвала. Россиянин Николай Грязин, выступающий в классе WRC2, — 16-й.
WRC. Ралли Швеции. Результаты после 8-го СУ:
1. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — 1.11:05.3
2. Отт Тянак (Toyota GAZOO Racing WRC) +2.0
3. Андреас Миккельсен (Hyundai Shell Mobis WRT) +17.8
4. Эльфин Эванс (M-Sport Ford WRT) +28.6
5. Эсапекка Лаппи (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +42.0
6. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) +48.8
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +52.7
8. Крис Мик (Toyota GAZOO Racing WRC) +53.1
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16. Николай Грязин +3:58.2…
Сунинен лидирует на Ралли Швеции WRC после 8-го СУ, Лёб — 6-й, Ожье сошёл