«Мерседес», «Альфа Ромео» и «Уильямс» представили расписание на первые тесты

Руководство команд «Мерседес», «Альфа Ромео» и «Уильямс» опубликовали расписание работы пилотов на первых предсезонных тестах Формулы-1, сообщает RaceFans.

В «Мерседесе» пока расписание находится в процессе разработки. Известно лишь, что в первый день, 18 февраля, за рулём поработают и Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

В «Альфа Ромео» в первый день тестов за руль сядет Кими Райкконен, 19 февраля его сменит Антонио Джовинацци, 20–21 февраля пилоты вновь разделят время в болиде поровну. 20 февраля на трассу вернётся Райкконен, а 21 февраля закрывать тесты будет Антонио Джовинацци.

Наиболее разнообразная программа тестов у «Уильямса». 18 февраля болид разделят между собой боевые пилоты Джордж Рассел и Роберт Кубица. 19 февраля резервист команды Николас Латифи поработает вместе с Джорджем Расселом, а 20 февраля тот же Латифи поделит время с Кубицей. Наконец, закрывать первые предсезонные тесты для «Уильямса» вновь будет дуэт боевых пилотов.