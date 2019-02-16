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Агаг не исключает слияния Формулы-Е с Формулой-1 в долгосрочной перспективе

Агаг не исключает слияния Формулы-Е с Формулой-1 в долгосрочной перспективе
Авто / Формула-1

Руководитель Формулы-Е Алехандро Агаг не исключает возможного слияния с Формулой-1 в долгосрочной перспективе.

«Слияние с Формулой-1 возможно только в долгосрочной перспективе. На данный момент это нереально», — приводит слова Алехандро Агага GrandPrix.

Чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь подчеркнул, что он тоже видит перспективы слияния Формулы-1 и Формулы-Е.

«Мы все любим Формулу-1, это действительно отличная серия. Но, считаю, Формула-Е станет единственной формой автоспорта через 20—30—40 лет. Так что было бы здорово увидеть объединение этих серий», — подчеркнул Жан-Эрик Вернь

Другой пилот Формулы-Е, Лукас ди Грасси, и вовсе считает, что двигатели внутреннего сгорания будут запрещены в ближайшем будущем.

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