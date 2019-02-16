Бывший гоночный инженер «Феррари» и глава гоночной бригады «Уильямса» Роб Смедли стал техническим консультантом Формулы-1, сообщает официальный сайт чемпионата. Смедли планируется использовать в качестве эксперта в вопросах освещения Формулы-1 в телетрансляциях.



«Все знают, что я решил на некоторое время оставить работу в командах. Но я всё ещё люблю Формулу-1 и надеюсь, что новая должность станет возможностью снова стать чуть ближе к спорту.



Важно передать правильный посыл о технической стороне Формулы-1. В разговорах с Россом Брауном мы пришли к мнению, что существует огромный поток технических данных от команд, о котором никто не говорит. Это часть большой истории Формулы-1, а болельщики никогда этого не видят. У нас есть возможность вывести этот вопрос на совершенно новый уровень», — подчеркнул Роб Смедли.