Хембри: все говорят, что Liberty Media хочет продать Формулу-1

Бывший глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Пол Хембри заявил, что слышал слухи о том, что Liberty Media пытается продать Формулу-1.



Liberty купила Формулу-1 за $ 8 млрд в 2017 году, но в последние несколько месяцев подвергается критике.



Хембри в интервью The Sun заявил, что «все» говорят о слухах, которые гласят, что Liberty, обнаружив, что Формула-1 «сложнее», чем ожидалось, теперь пытается её продать.



«Я думаю, всё зависит от того, какой будет цена и кто захочет иметь с этим дело. Это может быть правдой, а может и нет, но я уверен, что они будут отрицать это, если их спросят напрямую, что создаёт ещё большую неопределённость. Это сложный вид спорта, и ей нужно сильное руководство», — сказал Хембри.



Пол добавил, что следующие недели и месяцы будут иметь решающее значение для Liberty в условиях подписания новых контрактов, ориентированных на будущее после 2020 года.