Представлен новый шлем Кими Райкконена

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен на тестах в Барселоне представил свой новый шлем, в котором он будет выступать в сезоне 2019 года Формулы-1.



У нового шлема обновилась цветовая гамма — со шлема исчезли синие цвета, стало гораздо меньше логотипов спонсоров. В передней части шлема есть традиционные цвета «Альфа Ромео» — тёмно-пурпурные.



На задней части шлема всё так же есть стилизованная надпись Iceman — прозвище финского пилота.

Фото: Пресс-служба «Альфа Ромео»

Фото: Пресс-служба «Альфа Ромео»

Фото: Пресс-служба «Альфа Ромео»

Напомним, что чемпион мира 2007 года Кими Райкконен заменил в составе «Альфа Ромео» Шарля Леклера, перейдя в команду из состава «Феррари». Леклер в свою очередь подписал контракт с «Феррари» и стал напарником Себастьяна Феттеля. Райкконен будет выступать в составе «Альфа Ромео» вместе с Шарлем Леклером.