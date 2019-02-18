«Уильямс» пропустит второй день зимних тестов

Команда «Уильямс» объявила, что наверняка не примет участия и во втором дне зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. Новый болид FW42 по-прежнему не готов для работы на трассе.



«Выглядит более вероятно, что мы не сможем принять участие в тестах раньше, чем в среду. Очевидно, что это очень разочаровывает, но, к сожалению, такова наша ситуация. Мы отправим FW42 на трассу, как только будем способны», — отметила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.



По данным RaceFans, «Уильямс» планирует доставить болид FW42 в Барселону завтра, 19 февраля, утром с помощью грузового самолёта.



Изначально предполагалось, что обкатка новой машины пройдёт ещё 16 февраля, однако задержка со строительством машины заставила отменить и шейкдаун, и участие в первом дне официальных тестов.