Хорнер об интеграции мотора «Хонда» в шасси: лучшее, что у нас когда-либо было

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался доволен работой инженеров «Хонды» по интеграции силовой установки в болид австрийской команды.



«В конечном счёте мощность является главным фактором, но если посмотреть на то, как двигатель «Хонды» установлен в шасси, то стоит сказать что это лучшее, что у нас когда-либо было. Если вы посмотрите на то, насколько аккуратно двигатель интегрирован в шасси, то вы отметите, что инженеры «Хонды» проделали отличную работу. Очень приятно видеть тот оптимизм и энтузиазм, который демонстрирует Франц Тост. Мы рады сотрудничеству с «Хондой». У нас настоящее партнёрство, а не взаимоотношения клиентов и поставщиков.



Мы уже ощущаем выгоду от этого, но это не быстрый процесс, организации будут всё больше узнавать друг о друге, сильных и слабых сторонах, и на это потребуется определённое время», — приводит слова Кристиана Хорнера GPToday.