В «Хонде» довольны итогами первого дня тестов

Технический директор «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Напомним, в сезоне-2019 моторы «Хонды» будут использовать сразу две команды — «Торо Россо» и «Ред Булл».



«Сегодня мы выполнили базовые функциональные проверки по спецификации силовой установки 2019 года с обеими нашими командами. Безаварийный день со стороны силовой установки, что является положительным итогом первого дня тестов.



Поскольку уже второй год работаем с «Торо Россо», мы смогли усовершенствовать методы работы и можем рассчитывать на более высокий уровень продуктивности в предстоящем сезоне. Надеемся сохранить хороший импульс и на протяжении оставшихся семи дней тестов», — приводит слова Тойохару Танабе пресс-служба «Торо Россо».