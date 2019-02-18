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В «Хонде» довольны итогами первого дня тестов

В «Хонде» довольны итогами первого дня тестов
Авто / Формула-1

Технический директор «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Напомним, в сезоне-2019 моторы «Хонды» будут использовать сразу две команды — «Торо Россо» и «Ред Булл».

«Сегодня мы выполнили базовые функциональные проверки по спецификации силовой установки 2019 года с обеими нашими командами. Безаварийный день со стороны силовой установки, что является положительным итогом первого дня тестов.

Поскольку уже второй год работаем с «Торо Россо», мы смогли усовершенствовать методы работы и можем рассчитывать на более высокий уровень продуктивности в предстоящем сезоне. Надеемся сохранить хороший импульс и на протяжении оставшихся семи дней тестов», — приводит слова Тойохару Танабе пресс-служба «Торо Россо».

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