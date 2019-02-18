Инженер «Торо Россо»: перенесли часть программы первого дня тестов на вторник

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне.



«Очень здорово вернуться к серьёзным делам на тестах и начать понимать новую машину. Заканчиваем день, начиная идти по пути достижения этой цели, и начинаем отвечать на поставленные вопросы, но новые возникают с такой же скоростью. Рано утром в холодных условиях проработали программу базовых тестов, прежде чем перейти к испытаниям машины на длинных отрезках.



Во второй половине дня также провели серию длинных отрезков, что позволило нам получить первые данные о шасси, силовой установке и шинах в стабильных условиях трассы. В этом отношении, думаю, мы провели хороший день, пусть и потеряли немного времени в боксах из-за разных мелочей, в связи с чем были вынуждены перенести часть тестовой программы дня на второй день.



С точки зрения силовой установки, день прошёл идеально, в этом отношении всё идёт нормально. Это первый день из восьмидневной программы, так что впереди у нас много испытаний, чтобы оценить новые детали и подготовиться к гонке в Мельбурне. Сосредоточены на стоящей перед нами задаче завтра, когда Александер Албон проведёт первый полноценный день тестов Формулы-1. Уверены, что сможем добиться прогресса с машиной и завтра вместе с Алексом», — приводит слова Джоди Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».