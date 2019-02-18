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Сайнс: хороший день. Думаю, все в «Макларене» могут гордиться

Сайнс: хороший день. Думаю, все в «Макларене» могут гордиться
Авто / Формула-1

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс подвёл итоги первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Сайнс показал второй результат, проиграв менее половины секунды представителю «Феррари» немцу Себастьяну Феттелю.

«Хороший день. Полагаю, все в команде могут им гордиться. Упорная работа по подготовке машины, которую мы все проводили в ходе зимы, позволила нам быть готовыми выехать на трассу в 9 утра и вообще не иметь никаких проблем, проехав почти сто двадцать кругов. Определённо, это хорошее начало. Мы выехали утром из боксов и начали наматывать круги без каких-либо длинных остановок. Определённо, это очень хорошее начало. Днём мы смогли проехать длинные серии», — приводит слова Сайнса FormulaSpy.

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