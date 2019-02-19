Магнуссен рассказал о проблеме, которая помешала ему завершить день тестов

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен в ходе второго дня официальных тестов Формулы-1 в Барселоне показал третий результат в итоговом протоколе. Тем не менее впечатления датчанина от работы были смазаны неожиданной проблемой, которая заставила его преждевременно прекратить заезды и уступить место в болиде резервисту Пьетро Фиттипальди. Подголовник в болиде не подходил Кевину и вызывал у него ощущение дискомфорта.

«Голова была выдвинута вперёд, и это затрудняло обзор. Подголовник был выдвинут слишком далеко. Когда сидишь в таком положении, тормозить достаточно трудно. Я больше не мог так пилотировать, и это то, что нам необходимо исправить. Это легко, но у нас нет необходимых частей и другого подголовника, так что с этим вопросом нужно разобраться.

Что касается работы болида, то в целом всё было хорошо. У нас были небольшие проблемы, но это нормально для зимних тестов. Ничего особенного, просто эти вопросы необходимо решить. Ощущения от машины хорошие, она кажется стабильной, её приятно пилотировать, и она предсказуема", — приводит слова Магнуссена Autosport.