Перес считает, что его и «Рейсинг Пойнт» недооценивают

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес в очередной раз высказался о потенциале команды, отметив, что его, как и большую часть коллектива, продолжают недооценивать.

«Думаю, что четвёртая позиция будет прекрасным результатом для начала новой эры команды. Мы команда, которая всё ещё может расти и мы делаем это. У нас множество людей, которые недооценены, в том числе и я. Так что мы ждём возможности показать, чего мы можем добиться, имея необходимые составляющие для этого.

Это мой шестой год в команде и я чувствую, что мы переживаем новый старт. Все очень мотивированы. Что касается машины, то она приятно удивила. Как бы то ни было, в середине пелотона развернётся плотная борьба и между лучшей и последней командами середины будут 0,3 — 0,4 секунды", — приводит слова мексиканца RaceFans.