Гран-при США лишён $ 20 млн из несданного в срок отчёта по борьбе с проституцией

Выплата за Гран-при 2018 года Формулы-1 в Остине может быть сокращена как минимум на $ 20 млн из-за того, что власти Техаса отклонили ежегодное заявление организаторов гонки о возмещении расходов. Об этом сообщает The Checkered Flag.



Администрация штата утверждает, что промоутеры не предоставили вовремя необходимый отчёт по борьбе с торговлей людьми, одним из пунктов которого является борьба с проституцией. В 2017 году автодрому в Остине по специальной программе были возмещены $ 27 млн, в 2016-ом эта сумма составляла $ 26 млн, а в 2015-м — $ 22,7 млн.

Ранее чиновники заявляли, что государственное финансирование имеет решающее значение для проведения гонки в Остине. Пока неизвестно, как дефицит финансирования повлияет на будущее Гран-при США. Отметим, что в 2016 году председатель автодрома Остина Бобби Эпштейн, а затем генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун предупреждали, что сокращение государственного финансирования на $ 5,5 млн поставит будущее Гран-при США под сомнение.