Сводная таблица лучших кругов всех гонщиков Формулы-1 на первых тестах

Шесть быстрейших гонщиков на первых зимних тестах Формулы-1 сезона-2019 использовали на своих лучших кругах самый мягкий состав шин — С5. Ставший седьмым Льюис Хэмилтон использовал тип С4, обладатель восьмого места Шарль Леклер — шины С3.



Формула-1. Тесты. Барселона. Сводная таблица лучших кругов



1. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:17.393 (Шины С5, День 4)

2. Александер Албон («Торо Россо») — 1:17.637 (С5, День 4)

3. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:17.704 (С5, День 3)

4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:17.762 (С5, День 3)

5. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:17.785 (С5, День 4)

6. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:17.857 (С5, День 4)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:17.977 (С4, День 4)

8. Шарль Леклер («Феррари») — 1:18.046 (С3, День 4)

9. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:18.161 (С3, День 1)

10. Ландо Норрис («Макларен») — 1:18.431 (С4, День 4)

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:18.511 (С3, День 4)

12. Карлос Сайнс («Макларен») — 1:18.558 (С4, День 1)

13. Ромен Грожан («Хаас») — 1:18.563 (С3, День 4)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:18.720 (С3, День 4)

15. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1:18.780 (С3, День 4)

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:18.787 (С3, День 3)

17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:19.249 (С4, День 3)

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:19.664 (С2, День 4)

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:19.944 (С3, День 1)

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:20.997 (С3, День 4)

21. Роберт Кубица («Уильямс») — 1:21.542 (С2, День 4).

У команды Квята всё правда так хорошо? Обзор первых тестов Формулы-1 Если вы посмотрите на результаты, то «Рено» и «Торо Россо» лучше всех. Но настоящий фаворит, конечно же, другой.