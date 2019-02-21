У команды Квята всё правда так хорошо? Обзор первых тестов Формулы-1

Если вы посмотрите на результаты, то «Рено» и «Торо Россо» лучше всех. Но настоящий фаворит, конечно же, другой.

В Барселоне завершилась первая серия предсезонных тестов Формулы-1. Четыре дня команды (не все) обкатывали свои новинки, подбирали настройки и анализировали работу компонентов — о чистой скорости в эти дни речи не шло, а потому делать далекоидущие выводы рано. Тем не менее, для кого-то первая неделя тестов стала серьёзным успехом, а кому-то предстоит ещё много работы. Обзор первой половины предсезонной подготовки — в материале «Чемпионата».

Общая пройденная дистанция



1. «Мерседес» — 610 кругов

2. «Феррари» — 598

4. «Альфа Ромео» — 507

5. «Торо Россо» — 482

6. «Ред Булл» — 475

7. «Макларен» — 445

3. «Рено» — 433

8. «Хаас» — 384

9. «Рейсинг Пойнт» — 248

10. «Уильямс» — 88

«Феррари» впечатляет

Наилучшее впечатление в первую неделю тестов произвела «Феррари» — Себастьян Феттель и Шарль Леклер буквально доминировали в два первых дня, опережая почти всех на секунду с лишним. Объективно оценить результаты пилотов «Скудерии» пока нельзя — основные соперники едва ли выкладывались по максимуму, да и в последние дни Себ с Шарлем не были среди лидеров. Однако с той же долей вероятности и сами пилоты «Феррари» наверняка раскрыли не все карты.

«Из того, что я видел, быстрейшая машина на данный момент у „Феррари“. „Ред Булл“ и „Мерседес“ позади», — считает советник Дитриха Матешитца Хельмут Марко. «Машины „Феррари“ выглядят очень сильно. Нам кажется, что сейчас они немного впереди», — добавляет Валттери Боттас.

Вылет Кими Райкконена в первый день тестов. Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ещё одним хорошим знаком для поклонников итальянских машин стала скорость «Альфа Ромео». Экс-«Заубер» быстр и относительно надёжен, а в руках Кими Райкконена машина показала второе время дня, всего несколько сотых уступив Даниилу Квяту. И это при том, что, по словам самого Кими, основную работу над настройками команда проведёт во вторую неделю тестов. Правда, две подряд остановки Джовинацци в концовке заключительного дня выглядят тревожно, времени команда на этом не потеряла.



Завершая разговор о командах из стана «Феррари», нельзя не упомянуть про «Хаас» — у американцев дела как раз идут не очень. Четырежды машина ломалась по ходу заездов, включая три поломки в третий день тестов. Кроме того, в какой-то момент возникли проблемы с ложементом Кевина Магнуссена, из-за чего за руль пришлось сесть Пьетро Фиттипальди… По слухам, отношения между «Хаасом» и «Феррари» уже не такие тесные — Джин Хаас продолжает вести независимую политику, в то время как у Маранелло появилась полностью подконтрольная «Альфа Ромео». Судя по всему, «Хаас» ждёт непростой сезон.

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Что с «Мерседесом»?

«Мерседес» на этой неделе скоростью не шокировал. Более того, по большей части Хэмилтон с Боттасом находились во второй половине протоколов, отдав первые позиции на откуп соперникам. Лишь в заключительный день «Серебряные стрелы» взвинтили темп, но даже тогда лучшее время Боттас показал на более жёстком комплекте. По словам пилотов, на этих тестах главной задачей был подбор баланса машины. Тото Вольф, руководитель команды, добавил, что инженеры тестируют решения с прицелом на Гран-при Австралии. «Мы не хотим оказаться в ситуации, когда участвуем в гонке с непроверенными деталями», — сказал он.

Впрочем, что ещё в такой ситуации может сказать глава команды? Каких-то выводов здесь сделать не получится: «Мерседес» либо настолько уверен в своих силах, что даже не пытается ехать на полную мощность, либо у W10 проблемы. Проблемы могут быть как с самим шасси (ужесточение правил в области переднего антикрыла требует переработки всей аэродинамики машины), так и с двигателем — к сезону-2019 немецкие мотористы подготовили совершенно новую силовую установку. Так или иначе, вплоть до Гран-при Австралии точно оценить скорость «Мерседесов» невозможно — не списывать же действующих чемпионов со счетов по итогам тестов, программу которых знают только инженеры.



Что до клиентов «Мерседеса», то тут и вовсе говорить пока не о чем: «Рейсинг Пойнт» с точки зрения времени на круге оказалась самой медленной машиной, опережая лишь «Уильямс», которому в принципе не удалось построить новый автомобиль к началу заездов. «Уильямс» в итоге пропустил два с половиной дня — почти треть от общего времени тестов. Расселл и Кубица на двоих проехали всего 88 кругов — остальные за день проезжали вдвое больше. Это грандиозный провал некогда великой команды.

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Сводная таблица лучших кругов:



1. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:17.393 (День 4)

2. Александер Албон («Торо Россо») — 1:17.637 (День 4)

3. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:17.704 (День 3)

4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:17.762 (День 3)

5. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:17.785 (День 4)

6. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:17.857 (День 4)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:17.977 (День 4)

8. Шарль Леклер («Феррари») — 1:18.046 (День 4)

9. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:18.161 (День 1)

10. Ландо Норрис («Макларен») — 1:18.431 (День 4)

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:18.511 (День 4)

12. Карлос Сайнс («Макларен») — 1:18.558 (День 1)

13. Ромен Грожан («Хаас») — 1:18.563 (День 4)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:18.720 (День 4)

15. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1:18.780 (День 4)

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:18.787 (День 3)

17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:19.249 (День 3)

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:19.664 (День 4)

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:19.944 (День 1)

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:20.997 (День 4)

21. Роберт Кубица («Уильямс») — 1:21.542 (День 4)

«Хонда» выглядит многообещающе

Самым приятным сюрпризом тестов стали моторы «Хонда» — быстрые и надёжные. «Ред Булл» и «Торо Россо» проехали почти по 500 кругов, опередив по километражу и «Рено», и «Макларен». Более того, временами эти двигатели выдавали отличную скорость, а Ферстаппен, Квят и Гасли регулярно ставили рекорды «максималки».



Даже Александер Албон, дебютант, задачей которого было привыкнуть к машине, показал в последний день заездов второе время. И это не говоря уже о лучшем времени третьего дня за авторством Даниила Квята. «Я бы не сказал, что мы атаковали изо всех сил. Задачи показать высокий результат не стояло, для нас важнее была наша собственная программа», — заявил тогда россиянин. Тем не менее в сводной таблице лучших кругов Албон и Квят расположились на второй и третьей строчке — только Нико Хюлькенбергу удалось проехать круг лучше.

Даниил Квят в третий день тестов. Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Ред Булл» таким временем на круге не блистал, но и в старшей команде «быков» всем довольны. «Это пока лучшие предсезонные тесты для нас — я говорю и о „Ред Булл“, и о „Торо Россо“, — поделился впечатлениями Марко. — Мы немного переживали по поводу надёжности, но с этим вообще не возникло никаких проблем».

Проблемы, правда, возникли, когда Пьер Гасли переборщил с газом на выходе из поворота и вылетел в отбойник. К счастью, к катастрофическим последствиям это не привело, разве что нервов у француза осталось чуть меньше. С другой стороны, пусть уж лучше Гасли ошибается на тестах, чем во время гонок. В целом же впечатления команды о новых моторах довольно чётко выразил Франц Тост: «С этими двигателями „Ред Булл“ будет выигрывать гонки».

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«Рено»: тёмная лошадка

Быстрейший круг за все четыре дня тестов проехала машина «Рено»: Нико Хюлькенберг под занавес заездов показал время 1:17.393 — это быстрее, чем пилоты французской команды ехали в квалификации прошлогоднего Гран-при Испании. И это отличная новость для поклонников «Рено», однако не обошлось и без новостей неприятных — R.S.19 не кажется надёжным автомобилем.



Злоключения начались уже в первый день, когда у Риккардо на прямой сорвало плоскость DRS, после чего «Рено» ездили, не используя эту систему вплоть до заключительного дня. Закончилось же всё поломкой за час до конца заездов. «Я не знаю, что произошло, но команда сказала остановить машину», — объяснял позже Хюлькенберг.

Даниэль Риккардо во второй день тестов. Фото: Dan Istitene/Getty Images

Продолжает ломаться и «Макларен», причём порой в самых безобидных ситуациях — на выезде с пит-лейна, например. Скорость у MCL34 вроде бы есть (хотя так можно сказать почти про все команды, кроме «Рейсинг Пойнт» и «Уильямса»), но даже пилоты признают, что шасси оказалось не настолько сильным, как рассчитывали в Уокинге. «Эта машина — шаг вперёд, но определённо это ещё не идеальный автомобиль, — заявил Ландо Норрис. — Нельзя сказать, что все проблемы решены».

Так или иначе, у команд в запасе ещё четыре дня тестов — 26 февраля начнётся вторая серия предсезонных заездов, где команды уже будут больше работать на скорость и уточнение настроек. Тогда многое станет понятнее — как нам, так и самим командам.