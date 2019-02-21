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В «Пирелли» рассказали о разрывах во времени между составами шин

В «Пирелли» рассказали о разрывах во времени между составами шин
Авто / Формула-1

Компания «Пирелли», поставляющая шины для Формулы-1, рассказала о разнице во времени прохождения круга, при использовании разных составов резины. На тесты в Барселону «Пирелли» привезла линейку из пяти составов шин. Самый жёсткий из них маркируется пометкой С1, а самый мягкий — С5.

Разница между мягкими составами может достигать на круге до 0,6 секунды, а между жёсткими составляет от 0,8 до 1.0 секунды, сообщает GPToday.

Оценки «Пирелли» в разнице во времени на круге между составами выглядят следующим образом:

C1-C2: 0,8-1,0 секунда
C2-C3: 0,7 секунды
C3-C4: 0,6 секунды
C4-C5: 0,6 секунды.

При этом руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола отметил, что на более длинных трассах разница между мягкими составами может достигать 0,8-0,9 секунды на круге.

Сводная таблица лучших кругов всех гонщиков Формулы-1 на первых тестах
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