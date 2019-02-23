Хэмилтон — о новом настрое Боттаса: пока я заметил, что он отрастил бороду

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слова напарника по команде Валттери Боттаса, который пообещал в новом сезоне изменить подход к гонкам и быть более агрессивным. Более того, финн выразил готовность бросить вызов самому Хэмилтону.

«Пока единственное, что я заметил — он отрастил бороду. Могу предположить, что в этом году он будет более агрессивным. Он набрал массу и интенсивно тренируется. Он определённо знает, на чём ему необходимо фокусироваться. Уверен, он хочет стать сильнее в этом году и надеюсь, что у него получится. Вероятно, Валттери самый скромный пилот, с которым я работал. Мне с ним намного легче, чем с Нико Росбергом», — приводит слова Льюиса Хэмилтона портал GrandPrix.