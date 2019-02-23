Марко: изменение аэродинамики не упростило обгоны, только стоило больших денег

Рукводству Формулы-1 не удалось упростить возможность обгонов, сообщает Auto Motor und Sport. В ходе первых предсезонных тестов в Барселоне пилоты и руководители команд отметили, что обгонять соперников на трассе стало едва ли не сложнее, чем в прошлом сезоне.



«Изменение аэродинамики ничего не дало, просто стоило больших денег. По словам наших пилотов, турбулентность при преследовании соперников не стала меньше», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.



По словам пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, когда он на тестах догнал на одном из кругов «Макларен» Карлоса Сайнса, он не смог его опередить, будучи на две секунды на круге быстрее.



«Почему вы снова сделали передние крылья шире, если несколько лет назад считали, что это проблема? У меня не было никаких шансов пройти Сайнса. Я просто не мог подобраться к нему достаточно близко», — подчеркнул Феттель.



Стоит отметить, что широкие крылья использовались Формулой-1 в 2009 году, однако серия отказалась от них из-за того, что они только усложняли обгоны.