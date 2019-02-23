Экс-менеджер «Макларена»: у Норриса нет харизмы и недостаточно таланта

Бывший менеджер «Макларена» Джо Рамирес поделился мнением об изменениях в команде, а также высказал мнение о новобранцах — Карлосе Сайнсе и Ландо Норрисе.

«Карлос Сайнс очень мотивирован и очень вовлечён в новую роль. Он живёт вместе с командой в Уокинге, и он очень хороший пилот. Больше скептицизма у меня вызывает Ландо Норрис. Не знаю, как для него сложится сезон. На мой взгляд, он ещё очень молод. Ему не хватает харизмы, и у него пока нет достаточного таланта для „Макларена“. Надеюсь, он не станет ещё одним Стоффелем Вандорном и не повторит его судьбу.

Многие пилоты хотят попасть в Формулу-1 как можно быстрее, но как только они добиваются своего, их карьеры переходят в стадию застоя», — приводит слова Рамиреса F1i.