Албон: не думаю, что «Ред Булл» даст мне время на адаптацию

Пилот «Торо Россо» Александер Албон выразил сомнение в том, что руководство программы «Ред Булл» даст ему время на адаптацию в Формуле-1. Спортсмен из Таиланда полагает, что результатов от него будут ждать практически сразу.

«Не уверен, что „Ред Булл“ даст мне время. Эта программа работает по простому принципу: ты должен давать результат тогда, когда это требуется. Такова культура „Ред Булл“ и такова культура „Торо Россо“. Я полностью осознаю, что от меня требуется, и привыкаю к процессам. Что касается перехода в Формулу-1, то звонок от „Ред Булл“ немного шокировал.



Конечно, ходили всякие слухи, но это были только слухи. Было приятно получить этот звонок. У меня почти не было никаких сожалений, когда встал вопрос о том, выступать мне в Формуле-E или Формуле-1. Ведь Формула-1 всегда была мечтой», — приводит слова Албона Motorsport Week.