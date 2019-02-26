Хюлькенберг доволен прогрессом мотора «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг выразил удовлетворение работой нового двигателя, отметив, что команде в этом отношении удалось совершить заметный прогресс.

«Могу сказать, мы добились большого прогресса с мотором. Хотя сравнивать с прошлым годом неправильно, ведь новые задние антикрылья увеличивают сопротивление воздуха. Но все равно могу почувствовать, что мощность выше. Так что мы совершили хороший прогресс в этом аспекте. Впрочем, в реальности мы всё узнаем только на квалификации первой гонки.



Что касается обновлений, ждём некоторые детали на этой неделе, но все равно узнаете нашу машину. Работа шин? Разница во времени между разными составами примерно такая, какую и ожидали. Составы С2 и С3 работают лучше на длинных сериях, а более мягкие составы подвержены быстрой деградации, ничего нового, и всё соответствует ожиданиям», — приводит слова немца GPToday.