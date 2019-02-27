27 февраля в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников второго дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — после обеда
Ромен Грожан (Haas)
Карлос Сайнс (McLaren)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)
Роберт Кубица (Williams).
Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов