Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов

27 февраля в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников второго дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes) — после обеда

Себастьян Феттель (Ferrari) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда

Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — после обеда

Ромен Грожан (Haas)

Карлос Сайнс (McLaren)

Серхио Перес (Racing Point)

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)

Роберт Кубица (Williams).