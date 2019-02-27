Источник: Алонсо привёз на тесты Формулы-1 шлем

Гонщик автогоночной программы «Макларена» Фернандо Алонсо вчера, 26 февраля, посетил тесты Формулы-1. Он был одет в командную одежду британской «конюшни», и, как утверждает La Gazzetta dello Sport, в багаже испанца был шлем.



Алонсо сопровождал его менеджер Луис Гарсиа Абад. Двукратный чемпион Формулы-1 провёл часть времени со своей бывшей командой «Феррари».



«Я сосредоточен на подготовке к «Инди-500». На следующей неделе я лечу в США, чтобы поработать на симуляторе. Я провёл в Формуле-1 18 лет, и сейчас я просто хочу провести время в паддоке», — сказал Алонсо.



Руководитель «Макларена» Зак Браун не дал новой информации о том, поучаствует ли Фернандо на проходящих тестах, но, по информации источников, таких планов нет.