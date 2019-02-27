Сироткин — о роли резервного пилота «Рено»: это вовсе не означает шаг назад

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал известие о том, что он вновь стал резервным гонщиком команды Формулы-1 «Рено».



«Мне очень приятно вновь присоединиться к коллективу „Рено“. Да, в качестве резервного пилота, но это вовсе не означает шаг назад. Я расцениваю это как ещё один путь к достижению цели. В 2017 году я уже работал в этой команде, хорошо знаю менеджмент, инженеров, механиков. Поэтому мне будет несложно влиться в коллектив. Я уже обладаю практическим опытом выступления в Формуле-1 и могу ещё лучше анализировать то, что вижу со стороны. Уверен, это поможет мне в будущем. Руководство программы SMP Racing рассматривает разные варианты моего возвращения в Формулу-1, и я полностью им доверяю, так что могу спокойно сосредоточиться на непосредственной работе в «Рено», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту „Чемпионата“.