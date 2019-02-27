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Абитебуль: знания Сергея принесут пользу для развития техники «Рено»

Абитебуль: знания Сергея принесут пользу для развития техники «Рено»
Авто / Формула-1

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал подписание контракта с россиянином Сергеем Сироткиным, который станет третьим и резервным пилотом команды. Джек Эйткен будет тест-пилотом, а Чжоу Гуаньюй — гонщиком по развитию.

«Мы очень рады объявить наш полный состав на 2019 год. Это очень сильная и опытная команда пилотов. Нико и Даниэль — восхитительная комбинация, которую будут сильно поддерживать Сергей, Джек и Чжоу. С возвращением Сергея у нас есть гонщик, имеющий опыт полного сезона выступлений в Формуле-1, и эти знания принесут пользу для развития нашей техники. Джек тоже впечатлил нас, когда проводил тесты за рулём нашего болида Формулы-1, ну а Чжоу дополнил опытную команду. Все они будут иметь важную роль в этом сезоне, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть их в деле», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

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