Абитебуль: знания Сергея принесут пользу для развития техники «Рено»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал подписание контракта с россиянином Сергеем Сироткиным, который станет третьим и резервным пилотом команды. Джек Эйткен будет тест-пилотом, а Чжоу Гуаньюй — гонщиком по развитию.



«Мы очень рады объявить наш полный состав на 2019 год. Это очень сильная и опытная команда пилотов. Нико и Даниэль — восхитительная комбинация, которую будут сильно поддерживать Сергей, Джек и Чжоу. С возвращением Сергея у нас есть гонщик, имеющий опыт полного сезона выступлений в Формуле-1, и эти знания принесут пользу для развития нашей техники. Джек тоже впечатлил нас, когда проводил тесты за рулём нашего болида Формулы-1, ну а Чжоу дополнил опытную команду. Все они будут иметь важную роль в этом сезоне, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть их в деле», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

Сироткин — о роли резервного пилота «Рено»: это вовсе не означает шаг назад