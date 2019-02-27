Терещенко проведёт сезон-2019 в ELMS

Российский гонщик Константин Терещенко официально объявил о планах на гоночный сезон 2019 года. Россиянин продолжит участие в серии European Le Mans Series. В сезоне-2019 Константин выступит в составе команды Panis Barthez Competition в классе LMP2. Напарником россиянина по команде станет 23-летний гонщик из Франции Тимоте Бюре. Имя третьего пилота экипажа пока не сообщается.



Во втором для себя сезоне в ELMS Терещенко сменит болид. В этом году Константин будет пилотировать спортивный прототип JS P217 от компании Ligier, на котором Константин проводил тестовые заезды после завершающего этапа прошедшего сезона в Портимане.



«Рад объявить о том, что мы достигли договоренности с руководством команды Panis Barthez Competition на предстоящий сезон Европейской серии Ле-Ман. В 2019 году я выступлю на болиде Ligier JS P217, который ранее тестировал в Портимане, поэтому мы с нетерпением ждём новый сезон и будем стараться показать лучший результат», — заявил Терещенко.

