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Болид «Уильямса» оказался не готов к тестам из-за поздних изменений в регламенте

Болид «Уильямса» оказался не готов к тестам из-за поздних изменений в регламенте
Авто / Формула-1

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подчеркнула, что причиной задержки готовности болида к первым тестам в Барселоне стали поздние изменения в техническом регламенте.

«Были некоторые технические директивы, которые вышли слишком поздно, что способствовало задержке в готовности болида к тестам. Это не может помочь такой команде, как наша, — у нас нет дополнительного бюджета и, соответственно, ресурсов на то, что появляется в поздние сроки.

У нас есть жёсткий план, со строго контролируемым бюджетом для его реализации. Если что-то добавляют в последнюю минуту, приходится искать дополнительные ресурсы. Мы учтём подобные нюансы в следующем сезоне», — приводит слова Клэр Уильямс RaceFans.

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