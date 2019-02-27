Хэмилтон: нам нужны такие дни, как сегодняшний

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги второго дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне. По словам Хэмилтона, он доволен тестовым днём.



«Сегодня мы смогли пройти много кругов, и это отлично, но у команды возникли небольшие трудности, которые пришлось преодолевать. Мы сделали всё возможное, чтобы понять причины возникших проблем, но для этого и нужны тесты. Вся наша команда максимально отдаётся работе. Уверен, что мы в итоге добьёмся своего. Нам нужны такие дни, как сегодняшний, чтобы понять те вещи, над которыми мы сейчас ведём работу», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт команды.



Хэмилтон показал девятое время дня, пройдя 102 круга дистанции.