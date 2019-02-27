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Боттас: сегодня мы смогли узнать многое, и на завтра задача аналогичная

Боттас: сегодня мы смогли узнать многое, и на завтра задача аналогичная
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокоментировал итоги второго дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне. Боттас подчеркнул, что им удалось многое узнать о машине за время сессии. По слова Боттаса, команде важно продолжать в оставшиеся дни в том же духе.

«День получился позитивным. Утром я смог проехать 74 круга, сосредоточившись на работе с настройками, мы смогли добиться в этом неплохого прогресса. Команде предстоит много работы по изучению собранной информации, и нам нужно скорректировать баланс, чтобы завтра оптимально поработать на трассе. Сегодня мы смогли узнать многое, и на завтра задача аналогичная», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.

Валтери Боттас показал восьмое время дня, пройдя 74 круга дистанции.

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