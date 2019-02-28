«Феррари» установила причину аварии Феттеля

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» завершила расследование причин аварии Себастьяна Феттеля во второй день вторых зимних тестов Формулы-1 в Барселоне на автодроме «Каталунья». Команда подтвердила собственную версию, что причиной вылета немца в третьем повороте стала не ошибка гонщика, а механическая проблема. Изучение машины показало, что на автомобиле перед аварией оказался повреждён колёсный диск, что и сделало болид неуправляемым.



«После всесторонних проверок мы обнаружили, что вчерашний вылет Себа был связан с проблемой с колёсным диском. Диск был повреждён за несколько секунд до этого при ударе о посторонний объект», — гласит официальное заявление команды.



Из-за аварии Феттеля «Феррари» потеряла во вторник много времени: за день удалось проехать лишь 41 круг.