«Мерседес» может использовать две версии болида по ходу сезона-2019

Радикальное обновление автомобиля «Мерседеса» W10 перед вторыми зимними тестами Формулы-1 в Барселоне натолкнуло конкурентов немецкой команды на неожиданное предположение относительно тактики «серебряных стрел» по ходу сезона-2019. Об этом рассказал журналист пресс-службы Формулы-1 Уилл Бакстон.



«Сегодня утром у меня был очень интересный разговор с одним из главных соперников „Мерседеса“. Они полагают, что W10 образца этой недели — это не обновление, а альтернативная версия. Они полагают, что команда может рассматривать вариант с использованием в 2019 году двух концепций в зависимости от трассы», — написал Бакстон в своём «твиттере».



Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон отметил прогресс новой версии болида, но признал наличие проблем с гранулированием шин.