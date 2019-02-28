Лоу: автомобили сезона-2019 являются одними из самых сложных в истории Формулы-1

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал ситуацию с задержкой старта тестов для команды в Барселоне. Напомним что команда не успела подготовить машину к 18 февраля и пропустила два с половиной тестовых дня.



«Нет единого ответа на вопрос о том, с чем связаны неудачи. В целом нас поразило, какое огромное количество сложных деталей нужно сделать, чтобы создать болид Формулы-1 в наши дни. Эти автомобили являются одними из самых сложных в истории Формулы-1.



У нас не было всех деталей, необходимых для запуска болида в первый день тестов, и я уверен, что увеличение сложности болида стало сильным фактором. Мы ошиблись в оценке этого момента», — приводит слвоа Падди Лоу Autosport.