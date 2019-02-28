В «Ред Булл» верят, что авария Гасли не повлияет на работу в пятницу

Серьёзная авария французского гонщика Пьера Гасли не должна помешать команде «Ред Булл» полноценно провести последний день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. Об этом сказал главный гоночный инженер команды Гийом Рокелен.



«Авария стала просто следствием того, что Пьер чуть широко зашёл в девятый поворот и потерял контроль. Вы там практически на полном газу, так что, если что-то идёт не так, вы почувствуете. К счастью, Пьер в порядке. У нас впереди долгая ночь, чтобы привести машину в порядок к пятнице, однако сегодняшний инцидент не должен сказаться на наших планах.



До вылета Пьера у нас было хорошее утро. Поработали над подходом к квалификациям, это хорошие знания для гонщика, а кроме того, тренировка для механиков. С инцидентом не повезло, но такие вещи случаются. Мы справимся и будем двигаться дальше», — приводит слова Рокелена пресс-служба команды.