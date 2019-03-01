Квят: «Торо Россо» выжал максимум из зимних тестов

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов официальных предсезонных тестов Формулы-1, выразив удовлетворение проделанной работой.

«У нас получились достаточно успешные предсезонные тесты. Удалось преодолеть много кругов. Думаю, мы можем быть удовлетворены работой, проделанной в минувшие две недели. Мы выполнили домашнее задание между двумя сериями тестов, и к концу второй недели ощущения в машине были комфортными.

Пробовали некоторые новинки и различные настройки, чтобы понять, как будет реагировать машина. Тестировать такие вещи во время гоночного уик-энда было бы слишком рискованно, и это отняло бы много времени. Нам удалось выжать максимум из зимних тестов. Что касается сегодняшнего дня, поработали на коротких сериях и симулировали квалификацию, а после перешли к симуляции гонки. Всё прошло достаточно хорошо, и теперь можем сосредоточиться на старте сезона в Мельбурне", — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».