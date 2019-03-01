Ферстаппен: проблема с коробкой передач связана с аварией Гасли

Заключительный день предсезонных тестов для «Ред Булл» получился неполноценным. Команда испытывала трудности технического характера, в связи с чем Макс Ферстаппен сумел преодолеть лишь 29 кругов. После завершения сессии голландец заявил, что проблема с коробкой передач стала следствием аварии Пьера Гасли, в которую тот попал 28 февраля и в результате которой болид был сильно повреждён.

«Проблема была связана со вчерашней аварией. Мы поменяли коробку передач, но всегда есть ограничения с деталями в ходе тестов, тем более когда два элемента уже разрушены. Как бы то ни было, команда проделала отличную работу минувшей ночью и упорно трудилась, но уже через полчаса мы снова были вне игры. Надеюсь, недостаток тестов сегодня не сильно повредит нам. В целом, уверен, у нас может получиться хороший старт сезона.

Я не очень обеспокоен темпом «Мерседеса» и «Феррари». Они быстры, но я доволен тем, чего добились мы. Опять-таки, в Мельбурне нас ждёт другая трасса и другая погода, так что многое будет зависеть от настроек. На длинных сериях мы выглядели многообещающе, и у нас хороший болид. На мой взгляд, мы в лучшем положении, чем в прошлом году. Что касается двигателя «Хонды», то этот вопрос задавался постоянно, но мотор очень надёжен и такой, какой я и хотел, так что я доволен", — приводит слова голландца официальный сайт Формулы-1.