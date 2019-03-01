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Боттас: если хотим быть конкурентоспособными, нам необходимо прибавлять

Боттас: если хотим быть конкурентоспособными, нам необходимо прибавлять
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от итогов официальных предсезонных тестов Формулы-1, подчеркнув, что его команде удалось совершить значительный прогресс за минувшие две недели.

«Это был последний день тестов, и в следующий раз мы сядем за руль болида в Мельбурне. Мы использовали наше время на трассе в Барселоне эффективно и значительно прибавили в скорости за минувшие две недели. Также мы узнали, что соперничество будет очень и очень тяжёлым в этом году, но мы ждём вызова.

Если хотим быть конкурентоспособными в Мельбурне, нам необходимо продолжать работать и прибавлять в скорости, но у нас хорошая команда, и мы здорово прогрессировали в последние несколько дней. Остаётся несколько дней работы с машиной, и мы выложимся по максимуму. Жду этапа в Мельбурне", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».

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