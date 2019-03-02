Сайнс: невозможно сказать, как «Макларен» смотрится по сравнению с соперниками

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс остался доволен результатами официальных предсезонных тестов Формулы-1, но вместе с тем отметил, что понять силу команды на фоне соперников не представляется возможным.

«Всегда приятно отправляться в Австралию, завершая тесты на высокой ноте. Сегодня мы преодолели большую дистанцию, наибольшую для меня за все дни тестов. Также мне удалась симуляция гонки без каких-либо проблем. Утром я поработал над скоростными сериями, что было полезно с точки зрения понимания болида.

Теперь я вернусь на базу и буду делать заключительную часть работы с командой. Так что мы будем полностью готовы перед первой гонкой. Мы очень сфокусированы на собственных приготовлениях, так что невозможно сказать, как мы смотримся по сравнению с соперниками.

Огромное спасибо всей команде за ту тяжёлую работу, которую она проделала за минувшие две недели. Мы ждём настоящего старта сезона", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».

