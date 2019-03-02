Организаторы Гран-при Мексики не смогли договориться о продлении контракта с Ф-1

Руководство Формулы-1 и организаторы Гран-при Мексики не смогли достичь договорённостей о продлении соглашения на проведение этапа. Действующий контракт Гран-при с руководством Формулы-1 истекает в 2019 году.



«Из-за того, что мы не уложились в сроки, которые позщволяли сохранить в календаре чемпионата мира Гран-при Мексики, мы объявляем, что организаторы этапа теряют приоритетную опцию на проведение гонки в чемпионате 2020 года», — приводит Autosport заявление руководства этапа Формулы-1 в Мексике.



Стоит отметить, что переговоры продолжаются и этап может быть сохранён в календаре чемпионата мира.



Стоит отметить, что ранее стало известно, что власти Мексики перенаправили грант в размере $20 млн. на другие проекты.

