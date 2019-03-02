Маркелов провёл обкатку новой машины в Супер Формуле

Сегодня, 2 марта, первый в истории российский пилот в чемпионате Супер Формулы Артём Маркелов принял участие в фестивале для болельщиков на трассе «Сузука». В ходе мероприятия бывший вице-чемпион Формулы-2 получил возможность провести обкатку болида команды Team LeMans, цвета которой он будет защищать в 2019 году.

В общей сложности Маркелов отработал на трассе около получаса, после чего поделился впечатлениями от новой машины.

«Ощущения от машины очень и очень хорошие. У неё много прижимной силы в поворотах, и я чувствую, что машина очень мощная. Я знаю, что пока результаты не выглядят здорово. Мы проехали около десяти кругов, и времена были не самыми хорошими, но я чувствую, что могу прибавить. Мне нужно чуть больше уверенности в поворотах. Но даже при этом я уже могу сказать, что мне очень нравится пилотировать эту машину, мне приятно здесь находиться, и я надеюсь, всё будет в порядке.



»Даллара" сделала большой шаг вперед даже по сравнению с машиной Формулы-2, а «Тойота» подготовила отличный мотор. Я надеюсь, что мы вместе будем прогрессировать и попробуем выиграть этот чемпионат.



Мне есть куда прибавлять, потому что я не пилотировал зимой, и сегодня вообще оказался за рулём гоночной машины впервые с прошлого ноября. Мне просто надо привыкнуть к машине, понять шины и подольше поработать с командой.

Почему я выбрал эту серию? В Формуле-2 я выступал уже долго, и всему есть предел. В Формуле-1 мест не было, так что я перешёл в Супер Формулу – это один из лучших чемпионатов в мире и это лучший выбор на данный момент. Здесь новая машина, и это совершенно новый для меня опыт после гонок в Европе. Я очень рад, что у меня есть возможность здесь выступить, пилотировать эту машину, выступать в этой стране. Сегодня я увидел, насколько люди здесь любят гонки. Я не помню такого количества фанатов на трибунах в Европе, даже на Формуле-1. Это невероятно", — приводит слова Маркелова российская редакция Motorsport.