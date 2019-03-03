Риккардо — об аварии Гасли на тестах: со мной «Ред Булл» экономил много денег

28 февраля, в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, пилот «Ред Булл» Пьер Гасли попал в аварию, серьёзно повредив болид. Эту ситуацию с юмором прокомментировал экс-пилот австрийской команды Даниэль Риккардо.

«Очевидно, что со мной „Ред Булл“ экономил много денег в плане аварий. Это сказано не в адрес Пьера, я просто шучу. В аварии лучше попадать сейчас, чем в гонках. Если говорить серьёзно, то я нормально распрощался с „Ред Булл“ и не слежу за ними как-то особенно. Просто смотрю время кругов и пытаюсь понять, какая из команд лучше. Фокусируюсь на „Ред Булл“ не больше, чем на другие команды. Надеюсь, что они будут быстры и у них будет сильный болид», — приводит слова австралийца AS.